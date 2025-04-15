При атаке БПЛА ВСУ на Курск одна женщина погибла и девять человек пострадали

В результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе администрации Курской области.

Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие ранения. Врачи оказали им необходимую помощь.

«В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах», — говорится в Telegram-канале администрации Курской области.

По их данным, огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.

После атаки были опубликованы списки пострадавших. Согласно перечню, ранения получили женщины в возрасте 75, 69, 51, 70 и 60 лет и двое мужчин в возрасте 53 и 73 лет. Отмечается, что еще два человека обратились к медикам с легкими травмами, их уже отпустили на амбулаторное лечение. По последним данным, повреждены 20 многоквартирных и частных домов и 20 автомобилей.