Опубликован список пострадавших при атаке дронов ВСУ на Курск

«Известия» 15 апреля публикуют список пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск.

Всего при атаке пострадали девять человек. Ранения получили женщины в возрасте 75, 69, 51, 70 и 60 лет. Также пострадали двое мужчин в возрасте 53 и 73 лет.

Еще два человека обратились в скорую помощь с легкими травмами, их отпустили на амбулаторное лечение после предоставления необходимой медицинской помощи.

Также в результате удара украинских боевиков оказались повреждены 20 многоквартирных и частных домов и 20 автомобилей, 11 из которых находились в гараже скорой помощи.

О массированном ударе украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром. В результате произошло возгорание в нескольких домах, а также погибла 85-летняя женщина.

На территории вокруг дома лежит множество осколков остекления. По данным корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, в результате атаки также оказались повреждены четыре автомобиля. Очаг возгорания ликвидировали.