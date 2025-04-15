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Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки ВФУ на жилые дома в Курске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин
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По факту массированной атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на жилые дома в Курске возбуждено уголовное дело. Об этом 15 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в городе Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) также пришлось и на станцию скорой помощи», — сказано в сообщении.

По данным СК, при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты БПЛА, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства «для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры».

Уточняется, что возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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О массированном ударе украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром 15 апреля. В результате произошло возгорание в нескольких домах, а также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.

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