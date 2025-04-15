Охраной редких животных и растений займется спецкомиссия в Петербурге

В Санкт-Петербурге усилят охрану редких видов животных и растений. Для этого создадут специальную комиссию. Проект соответствующего постановления подготовил комитет по природопользованию.

Комиссия будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при правительстве Петербурга. Она займется решением вопросов, касающихся ведением Красной книги Петербурга, занесением в нее и исключением из нее видов растений и животных, сообщает телеканал «78».

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости. На основании ее решений специалисты смогут готовить проекты правовых актов и поручений губернатора. Возглавит комиссию глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в лесах Москвы из спячки вышла орешниковая соня. Об этом сообщили биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Рыжий зверек в апреле покидает норку и возвращается к привычной жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы. Пробуждение этого зверька считают одним из признаков наступления климатической весны.