Краснокнижная орешниковая соня вышла из спячки в лесах Москвы

В лесах Москвы из спячки вышла орешниковая соня. Об этом сообщили биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг, 10 апреля.

По словам специалистов, рыжий зверек в апреле покидает норку и возвращается к привычной жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы, сообщает 360.ru.

Пробуждение этого зверька считают одним из признаков наступления климатической весны, пишет «Москва 24».

Орешниковая соня — представитель млекопитающих, похожий на мышь, но длинный хвост украшен кокетливой светлой либо темной кисточкой. Она перемещается по деревьям, добывая себе пищу, охотно поедает желуди, ягоды, семена и липовые орешки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Специалисты определили места ее обитания в столице. Это национальный парк «Лосиный остров», природно-исторические парки «Битцевский лес» и «Измайлово», а также зеленые территории Краснопахорского района, пишет RT.

В январе сообщалось, что на природных территориях Москвы встречаются бобры, ласки и зайцы-русаки. В частности, бобру в столичной Красной книге присвоена третья категория редкости.