Лавров указал на понимание у РФ и США по возобновлению работы посольств
У России и Соединенных Штатов есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Есть понимание, как двигаться по возобновлению нормальной работы наших посольств», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
Как указал дипломат, диалог по этому вопросу постепенно налаживается.
Кроме того, Лавров уточнил, что желание возобновить работу посольств есть с обеих сторон.
Ранее в этот же день Лавров заявил, что Вашингтон не направлял Москве предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате. Он отметил, что в случае получения РФ соответствующего предложения российская сторона обозначит свое видение равноправных переговоров.