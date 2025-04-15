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Лавров указал на понимание у РФ и США по возобновлению работы посольств

Лавров: у РФ и США есть понимание по возобновлению работы посольств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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У России и Соединенных Штатов есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Есть понимание, как двигаться по возобновлению нормальной работы наших посольств», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Как указал дипломат, диалог по этому вопросу постепенно налаживается.

Кроме того, Лавров уточнил, что желание возобновить работу посольств есть с обеих сторон.

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Ранее в этот же день Лавров заявил, что Вашингтон не направлял Москве предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате. Он отметил, что в случае получения РФ соответствующего предложения российская сторона обозначит свое видение равноправных переговоров.

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