Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения

Вашингтон не направлял Москве предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Администрация [президента США] Дональда Трампа, повторю, сказала, давайте, мы заинтересованы, чтобы стратегические отношения обсуждать между США, Россией и Китаем. <…> Двусторонних предложений к нам не поступало», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Также дипломат отметил, что китайская сторона в этом не заинтересована.

Как указал Лавров, в случае получения РФ соответствующего предложения Москва обозначит свое видение равноправных переговоров.

«Но до этого далеко», — добавил министр иностранных дел.

Ранее в этот день Лавров заявил, что с приходом администрации Трампа в Белом доме появились «разумные люди», с которыми РФ обсуждает вопросы работы посольств. Он уточнил, что Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине.