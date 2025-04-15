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Сюжет:

Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения

Лавров: России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Вашингтон не направлял Москве предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Администрация [президента США] Дональда Трампа, повторю, сказала, давайте, мы заинтересованы, чтобы стратегические отношения обсуждать между США, Россией и Китаем. <…> Двусторонних предложений к нам не поступало», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Также дипломат отметил, что китайская сторона в этом не заинтересована.

Как указал Лавров, в случае получения РФ соответствующего предложения Москва обозначит свое видение равноправных переговоров.

«Но до этого далеко», — добавил министр иностранных дел.

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Ранее в этот день Лавров заявил, что с приходом администрации Трампа в Белом доме появились «разумные люди», с которыми РФ обсуждает вопросы работы посольств. Он уточнил, что Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине.

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