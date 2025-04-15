Рынок готовых блюд в России за семь лет может вырасти на 50%. К такому выводу в исследовании пришли аналитики сервиса готовой еды «Dostaевский». Они отмечают, что, несмотря на завершение пандемии, россияне не отказались, а, наоборот, увеличивают количество покупок готовой еды, при этом не только для ужинов, обедов и завтраков, но и корпоративов, различных праздников и мероприятий.

«По прогнозам, рынок готовых к употреблению продуктов питания вырастет с $425,39 млрд в 2025 году до $626,13 млрд к 2032 году, что свидетельствует о среднегодовом темпе роста в 5,68%. Правда, по большей части он обусловлен инфляцией», — говорится в исследовании, которое есть у «Известий».

В нем также отмечается, что самый стремительный рост пришелся на годы пандемии, и сейчас он не столь масштабен.

«Тем не менее рынок доставки готовой еды продолжает развиваться, в первую очередь благодаря технологиям и изменениям в потребительских предпочтениях. Пандемия радикально преобразила пищевую индустрию, и многие из тех, кто ранее не делал выбор в пользу доставки, сейчас предпочитают электронные решения для покупок и питания. Это создало новую норму в отношении удобства и доступности», — поясняют авторы исследования.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что россияне тратят больше денег на корма для животных, чем на чашку кофе, а одним из наиболее популярных продуктов во всех регионах стало молоко. И только в Северно-Кавказском округе лидируют энергетические напитки. Лидирует в рейтинге NTech-500 компания, производящая чипсы. Серебро взяла мясная продукция. А на третьем месте молочный бренд.