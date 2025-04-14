Белый дом заявил об успехах в торговых переговорах с ЕС
США добились большого прогресса в торговых переговорах со странами Евросоюза (ЕС). Об этом 14 апреля заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
«С ЕС состоялось множество обсуждений. Я и остальные члены торговой команды провели несколько встреч, у нас есть огромный прогресс», — заявил он в интервью телеканалу Fox Business.
Хассет подчеркнул, что возможное торговое соглашение с ЕС будет выгодным для работающих граждан Соединенных Штатов, «особенно для сотрудников автомобильной промышленности».
Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что Китай хочет объединиться с другими странами для борьбы с пошлинами США. В частности, КНР ведет переговоры с ЕС.
Газета Politico 11 апреля сообщила об опасениях руководств стран Евросоюза, что введенные США импортные пошлины усилят разрыв в благосостоянии государств объединения. Издание добавило, что министр финансов Испании Карлос Куэрпо предложил использовать доходы от ответных европейских пошлин на американские товары для компенсации расходов предприятий во всем объединении.