СМИ узнали об опасении ЕС усиления разрыва в достатке стран из-за пошлин США

Руководство стран Евросоюза (ЕС) опасается, что введенные США импортные пошлины усилят разрыв в благосостоянии государств объединения. Об этом 11 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Не у всех государств-членов одинаковые фискальные возможности», — приводятся в публикации слова одного из дипломатов ЕС.

Politico подчеркивает, что европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что разрыв в уровне благосостояния между странами объединения может усилиться в том случае, если правительства более богатых государств будут спасать свои компании, пострадавшие от торговой войны, в то время как у менее благополучных стран будет мало возможностей сделать это.

Издание добавило, что министр финансов Испании Карлос Куэрпо предложил использовать доходы от ответных европейских пошлин на американские товары для компенсации расходов предприятий во всём объединении.

Президент США Дональд Трамп 10 апреля заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность продлить 90-дневную паузу, которая приостанавливает повышение импортных пошлин. По его словам, решение о продлении или окончании паузы будет приниматься через три месяца.

Днем ранее страны ЕС утвердили ответные торговые пошлины против США. В Еврокомиссии подчеркнули, что американские ввозные тарифы наносят разрушительный экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике. Уточняется, что пошлины начнут взиматься с 15 апреля.