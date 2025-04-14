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СМИ сообщили о желании КНР объединиться с другими странами для борьбы с пошлинами США

Reuters: КНР хочет объединиться с другими странами для борьбы с пошлинами США
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Китай перешел от попыток добиться соглашения об отмене пошлин с США к планам убедить другие страны выступить против новых торговых тарифов, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Дипломаты Пекина взаимодействовали с другими правительствами, на которые нацелены тарифы Трампа, в том числе отправляли письма с просьбой о сотрудничестве нескольким странам <…> Были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее», — говорится в публикации.

Кроме того, Reuters сообщило, что сотрудникам МИДа и министерства торговли КНР приказали отменить отпуска и круглосуточно быть на связи в рамках усиления разработки ответных мер на введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин.

Рыночные условности: КНР и ЕС могут объединиться в торговой войне против США
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Ранее в этот день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что торговая война Вашингтона с Пекином может обернуться провалом для американской экономики. По его словам, экономика Китая уже превосходит американскую по паритету покупательной способности на 30%.

Газета The Washington Post 13 апреля предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.

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