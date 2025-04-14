СМИ сообщили о желании КНР объединиться с другими странами для борьбы с пошлинами США
Китай перешел от попыток добиться соглашения об отмене пошлин с США к планам убедить другие страны выступить против новых торговых тарифов, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Дипломаты Пекина взаимодействовали с другими правительствами, на которые нацелены тарифы Трампа, в том числе отправляли письма с просьбой о сотрудничестве нескольким странам <…> Были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее», — говорится в публикации.
Кроме того, Reuters сообщило, что сотрудникам МИДа и министерства торговли КНР приказали отменить отпуска и круглосуточно быть на связи в рамках усиления разработки ответных мер на введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин.
Ранее в этот день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков сообщил «Известиям», что торговая война Вашингтона с Пекином может обернуться провалом для американской экономики. По его словам, экономика Китая уже превосходит американскую по паритету покупательной способности на 30%.
Газета The Washington Post 13 апреля предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.