КС Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии

Конституционный суд (КС) Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Об этом 14 апреля заявила глава КС республики Домника Маноле.

«Конституционный суд постановил удовлетворить запрос генеральной прокуратуры объявить неконституционными статью 21 закона «Об особом правовом статусе Гагаузии», а также статьи 25 (ч.3) и 26 закона «О прокуратуре», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Маноле, данное решение является окончательным и начинает действовать с момента его публикации в законодательном вестнике — «Официальном мониторе».

Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор высказался в своем Telegram-канале об этой ситуации, отметив, что это является посягательством на статус автономии. Политик добавил, что подобные шаги не являются новыми и ранее уже наблюдались в контексте решения вопросов, связанных с правосудием.

«А как в Кишиневе умеют «решать» подобные вопросы, мы только что видели на примере выпуска на свободу опасных преступников», — заявил он.

В свою очередь, замглавы региона Виктор Петров в своем Telegram-канале указал, что решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора является ударом по статусу автономии.

В этот же день сообщалось, что КС Молдавии рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии. Зампредседателя народного собрания (парламент) региона Георгий Лейчу называл то грубым нарушением элементарных норм.

25 марта в аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

Суд в Кишиневе 9 апреля вынес постановление о переводе Гуцул под домашний арест. Срок меры пресечения составит 30 суток. При этом защита считает приговор суда излишне строгим.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил 3 апреля, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.