В Молдавии рассматривают вопрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии

Конституционный суд (КС) Молдавии рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии. Об этом 14 апреля сообщил журналистам зампредседателя Народного собрания (парламент) региона Георгий Лейчу.

«Суд рассматривает этот вопрос, даже не уведомив нас. Мы узнали об этом ровно за 15 минут назад», — цитирует его портал Gagauzia24.

Лейчу назвал это грубым нарушением элементарных норм. Он подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии, поскольку речь идет о будущем автономии.

25 марта в аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

9 апреля суд в Кишиневе вынес постановление о переводе Гуцул под домашний арест. Срок меры пресечения составит 30 суток. При этом защита считает приговор суда излишне строгим.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.