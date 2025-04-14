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Reuters узнало об обсуждении производителями в Европе возврата к газу из РФ

Reuters: производители в Европе допустили возврат к газу из России из-за Трампа
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Производители в Европе допустили возвращение к российскому газу из-за президента США Дональда Трампа. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters.

По их данным, американский лидер пошатнул отношения с Европой после введения торговых пошлин. На этом фоне бизнес опасается, что зависимость от Вашингтона в области энергетических ресурсов может стать еще одним уязвимым местом.

«Руководители крупных компаний Евросоюза начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром», может быть хорошей идеей», — говорится в материале.

Отмечается, что это потребует еще одного серьезного изменения политики.

Исполнительный вице-президент французской энергетической и газовой компании Engie Дидье Олло заявил Reuters, что в случае мирного урегулирования в украинском конфликте европейская сторона могла бы вернуться к объемам поставок в 60 млрд куб. м либо 70 млрд куб. м, включая СПГ, уточняет «Газета.Ru».

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Эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис 9 апреля сообщила, что США могут потребовать у стран Евросоюза возобновить закупки газа из России. По ее словам, ситуация может развиваться по сценарию, где Москва и Вашингтон заключат сделку «по обмену газом», после которой газ из РФ будет отправляться в Европу как американский. При этом существует вариант, по которому российский газ будет доставляться через «Северные потоки».

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