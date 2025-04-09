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В ЕС не исключили требование США возобновить закупки газа у России

Euractiv: США могут заставить ЕС возобновить закупки газа у России
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Соединенные Штаты могут потребовать у стран Евросоюза (ЕС) возобновить закупки российского газа. Об этом 9 апреля пишет издание Euractiv, ссылаясь на заявление эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанну Нис.

Нис считает, что ситуация может развиваться по двум сценариям. В первом случае Россия и США заключат сделку «по обмену газом», после которой газ из РФ будет отправляться в Европу как американский. По второму варианту российский газ будет доставляться через «Северные потоки».

«Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ... [Новое правительство Германии] вполне может сказать «мы не хотели, но нам пришлось, ради мира», — уточнила специалист.

В то же время аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван ден Беуке указал, что возобновление поставок газа из РФ поможет снизить цены на него в Европе. Поэтому возобновление поставок российского «Газпрома» станет вопросом «экономических соображений», а не вопросом энергетической безопасности, добавил он.

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7 апреля депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что страны ЕС могут начать заключать контракты с российскими компаниями на поставку энергоресурсов в частном порядке. По словам парламентария, возвращение к сотрудничеству с Россией в этом направлении будет выгодным для граждан европейских государств.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Фогт 5 апреля допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ. Также, по словам политика, возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине.

Ранее, 4 апреля, депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил «Известиям» о намерении вернуть транзит газа РФ в Евросоюз (ЕС) через свою территорию. Он добавил, что ситуация сложилась настолько абсурдно, что даже западные страны, которые «испытывают ненависть» к России, закупают у нее сжиженный природный газ (СПГ), а потом продают его в Европе.

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