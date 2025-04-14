В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 млн рублей. Изделие пытались вывезти в Турцию. Об этом 14 апреля рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС РФ).

«Металлическую цепь желтого цвета весом 2 кг инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля», — написано в Telegram-канале ведомства.

По словам задержанного, который выбрал зеленый коридор, цепь принадлежит ему. Он также сообщил, что не знает, сколько она стоит. Согласно сведениям экспертизы, цепь на 99,5% состоит из золота. Изделие также не является готовым ювелирным изделием.

В результате было принято решение и возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в соответствии с ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Статья подразумевает собой лишение свободы сроком до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.

19 марта стало известно, что в аэропорту Шереметьево обнаружили пять ведер тетрагидроканнабинола, замаскированного под растительные экстракты, которые прибыли авиарейсом из Стамбула. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с возможным штрафом до 1 млн рублей.