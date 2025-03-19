В Шереметьево таможенники обнаружили пять ведер с наркотиками из Турции
Сотрудники Шереметьевской таможни выявили пять ведер тетрагидроканнабинола, замаскированного под растительные экстракты, которые прибыли авиарейсом из Стамбула. Об этом 19 марта сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС РФ).
«В ходе разыскных мероприятий оперативники вышли на организатора производства и сбыта наркотических БАДов. Им оказался 47-летний россиянин, гендиректор фирмы», — указано в Telegram-канале.
По информации ФТС, пищевые добавки производились и распространялись через маркетплейсы по всей стране.
Правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого и нашли 3 кг наркотиков, а также 2 кг запрещенных веществ на складе. Подозреваемый заявил, что был уверен в легальности своего товара.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с возможным штрафом до 1 млн рублей.
18 марта полиция Хабаровска задержала злоумышленника, который занимался транспортировкой наркотиков, спрятанных в мультиварках. Забрав товар в отделении логистической компании, мужчина направился в город Владивосток для его реализации. Всего из незаконного оборота транспортные полицейские изъяли порядка 9 кг мефедрона, 5 кг N-метилэфедрона и свыше 5 тыс. таблеток наркотического средства МДМА массой свыше 2,5 кг.