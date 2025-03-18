В Хабаровске полиция задержала перевозившего наркотики в мультиварках злоумышленника

Полиция Хабаровска задержала злоумышленника, который занимался транспортировкой наркотиков, спрятанных в мультиварках. Об этом 18 марта заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«По предварительной информации, работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получал в отделении логистической компании в городе Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его сообщники прятали наркотики. Забрав криминальный товар, мужчина направился в город Владивосток для его реализации», — рассказала она.

Впоследствии правоохранителям удалось выйти на след еще двоих торговцев наркотиками из приморского края. Они были схвачены транспортной полицией во время получения крупной партии синтетических веществ в лесу.

Также в схеме были задействованы три соучастницы, которые занимались получением запрещенных веществ через маркетплейсы, а также дельнейшей маскировкой наркотиков в бытовой технике.

«Всего из незаконного оборота транспортные полицейские изъяли порядка девяти килограммов мефедрона, пяти килограммов N-метилэфедрона и свыше пяти тысяч таблеток наркотического средства МДМА массой свыше 2,5 кг», — сообщила Ирина Волк.

27 февраля в Смоленской области задержали двух подростков за попытку контрабанды наркотиков. По данным регионального УФСБ, у молодых людей было найдено около 700 г наркотических веществ. Уточняется, что задержанные планировали перевезти запрещенные вещества на территорию соседнего государства. Ранее, 25 февраля, сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали жителя Макеевки, причастного к организации незаконного канала сбыта наркотических веществ.