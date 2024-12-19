Денежный дым: в Прибалтике процветает производство поддельных сигарет

Латвийские силовики пресекли деятельность международной организованной преступной сети и задержали 32 подозреваемых, занимавшихся незаконным производством и сбытом табачных изделий. В течение многих лет страны Балтии служат транзитной территорией контрабандистам, везущим в ЕС дешевые сигареты из Белоруссии и с Украины. Но этот промысел чреват большим риском. В итоге злоумышленники пришли к выводу, что выгоднее наладить производство контрафакта непосредственно на территории ЕС, а в качестве дешевой рабочей силы привлечь украинцев. Подробности — в материале «Известий».

Подпольный цех

На днях сотрудники латвийской полиции и погранохраны накрыли подпольный цех по производству табачных изделий, находившийся в маленьком городе Лудза близ границы с Россией. В этом цеху нелегально трудились 25 украинцев — они производили сигареты, неотличимые от продукции известных западных марок. Также несколько десятков обысков были проведены в Риге, Даугавпилсе и Резекне, где злоумышленники устроили подпольные склады для хранения своей продукции.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

На этих складах хранилось в общей сложности почти 300 млн сигарет, а также около 47 т измельченных табачных листьев. Подсчитано, что, если бы эти нелегальные сигареты попали на латвийский рынок, ущерб для государства составил бы более €75 млн. Арестовано имущество на сумму €13 млн: объекты недвижимости, три легковых и три грузовых автомобиля, использовавшихся для осуществления преступной деятельности, €55 тыс. наличными, ряд технических устройств (таких как глушители и детекторы GPS-сигналов), а также незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Также конфискован парк дорогих ретроавтомобилей, принадлежавший главарю организации.

Изучение захваченной документации показало, что группировка, занимавшаяся изготовлением в Латвии контрафактных сигарет, являлась частью международной преступной сети, действующей в Великобритании, Испании и еще в нескольких странах ЕС. Эти сигареты вывозились из Латвии в другие государства Евросоюза и там по налаженным каналам сбывались — по ценам, много меньшим, чем те, по которым там продается официальная продукция. Естественно, никаких акцизов при этом не выплачивалось. Оборот этой деятельности оценивается в сотни миллионов евро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В интервью «Латвийскому телевидению» министр внутренних дел страны Рихард Козловскис назвал полицейскую операцию по ликвидации данной преступной группировки «одной из самых крупных в Европе за последние годы». Министр также сообщил, что среди задержанных оказались не только украинцы. Арестован и главный организатор сети, гражданин Латвии. За решеткой оказались и шестеро его подручных — пять латвийцев и один россиянин. «Я хотел бы еще раз поблагодарить наши силовые службы. Это была не однодневная работа», — многозначительно добавил глава МВД. А руководитель латвийской полиции Арманд Рукс с гордостью добавил, что «наши учреждения способны бороться с транснациональными преступными группировками».

Со слов Козловскиса и Рукса, латвийская полиция занималась делом этой преступной сети в течение двух лет. Впрочем, расследование по делу не закончено — оно всё еще продолжается на территории нескольких европейских стран. Надо отметить, что многие жители Латгалии (восточная часть Латвии), где злоумышленники держали свое производство и большую часть складов, отнеслись к известию о ликвидации группировки скептически. «Перестали как следует делиться, вот их и повязали», — поговаривают люди. Латгальцы говорят, что преступники практически не скрывались и беспрепятственно занимались своим промыслом в течение долгого времени. Любой местный курильщик прекрасно знает, куда надо обратиться за дешевыми сигаретами, которые обойдутся в куда меньшую сумму, чем те, что выставлены на витринах. У подпольных «табачников» хорошо налажены способы сбыта, причем для этого активно используется интернет.

Техническая мысль на месте не стоит

Уже в течение многих лет страны Балтии и Польша служат перевалочным пунктом для контрабанды в страны Западной Европы дешевых сигарет, произведенных на табачных фабриках Белоруссии и Украины. Борьба с контрабандой напоминает битву с драконом, у которого на месте одной отрубленной головы тут же отрастают три новые. Как правило, и недели не проходит без очередного сообщения о перехвате таможенниками и пограничниками новой партии запретных грузов. Не всегда, правда, «нелегальщину» удается перехватить прямо на границе — в иных случаях это происходит уже перед ее вывозом из страны.

Контрольно-пропускной пункт на латвийско-белорусской границе Фото: Global Look Press/Alexander Welscher

В большинстве случаев контрабандисты пользуются хитроумными тайниками, устроенными в автомобильном и железнодорожном транспорте. Однако за минувшие годы пограничники прекрасно изучили все эти уловки и научились выявлять тайники. Но так как контрабанда является экономически привлекательным видом деятельности, те, кто ею занимается, всегда ищут новые, инновационные методы, позволяющие перепрыгнуть пограничные кордоны. Еще десять лет назад контрабандисты начали в большом количестве закупать беспилотники, под крыльями которых крепились упаковки с сигаретами.

В ответ погранохрана обзавелась электромагнитными устройствами для борьбы с БПЛА. Тогда контрабандисты перешли на использование воздушных шаров, замаскированных под метеозонды, — их главными достоинствами являются способность лететь на большой высоте и проистекающая из этого малозаметность. Не далее как осенью этого года приграничные районы Литовской Республики подверглись настоящему нашествию липовых «метеозондов». Особенно громкое ЧП имело место 29 сентября, когда нагруженный сигаретами воздушный шар свалился прямо на территории аэропорта в Вильнюсе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам обнародовавшего этот инцидент члена парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюса Гайжаускаса, в аэропорт пришлось направить сотрудников антитеррористического подразделения — они выяснили, что шар не несет ни бомбы, ни шпионского оборудования. Парламентарий сообщил, что только в течение одной недели сентября на территорию Литвы прилетело около 150 контрабандных шаров. Четверо из них приземлились в городе Алитус, где в 2022 году литовская армия открыла склад боеприпасов по стандартам НАТО, один — на железнодорожных путях в городе Варена.

Чуть позже появились подробности скандальных инцидентов. Оказалось, что шар с прикрепленным к нему черным ящиком приземлился в Алитусе прямо на полигоне, отведенном под тренировки батальона армии Литвы имени великой княгини Бируте. Аэростат забрала военная полиция. Такой же шар упал и на военном полигоне в окрестностях Вильнюса. Начались межведомственные споры. Пограничники жаловались, что у них нет ни настолько дальнобойного оружия, чтобы стрелять по высоколетящим шарам, ни вообще разрешения на применение «огнестрела» по фальшивым метеозондам.

На проблему контрабандных шаров обратил внимание сам президент государства Гитанас Науседа. Он потребовал как можно скорее решить ее, так как фальшивые метеозонды могут представлять опасность для гражданской авиации. В свою очередь, главный советник Науседы Фредерикас Янсонас призвал усадить министра обороны и главу МВД за один стол и заставить их договориться — так кто же должен сбивать злосчастные шары?

Президент Литвы Гитанас Науседа Фото: Global Look Press/SOPA Images

Наконец, 12 ноября сейм Литвы дал разрешение пограничникам и прочим должностным лицам, имеющим право на ношение огнестрельного оружия, стрелять из него по псевдометеозондам. И это сразу принесло свой результат — количество воздушных шаров с сигаретами в литовском небе сразу снизилось. В полиции объяснили этот факт тем, что контрабандисты, внимательно отслеживающие ситуацию, перешли к другим методам доставки, чтобы всё время опережать правоохранителей. И действительно: 7 сентября литовские правоохранители перехватили самодельный дрон, перевозивший более 600 пачек сигарет. К грузу был прикреплен GPS-передатчик, который должен был помочь контрабандистам в Литве найти сброшенный самолетиком груз.

А 14 декабря пограничники выловили из реки Неман плот с контрабандой. Конструкция состояла из деревянного каркаса и пластиковой бочки, в которой лежали 299 пачек сигарет. Деревянные крылья, прикрепленные к углам каркаса, должны были помогать плоту преодолевать препятствия на пути. Для регулирования плавучести к этой конструкции были прикреплены кирпичи, а сверху на нее положили траву и землю. Также были найдены GPS-передатчик и предоплаченная SIM-карта. Это должно было помочь сообщникам контрабандистов в Литве установить точное местонахождение груза.

Проще производить прямо на месте

Так или иначе, контрабандный промысел чреват многими рисками и не позволяет за раз переправлять через границу большие партии груза. Поэтому торговцы нелегальными табачными изделиями начали создавать подпольные производства непосредственно на территории Прибалтики.

Разумеется, подобные замыслы трудно осуществить, если отсутствует надежная «крыша». В той же Латвии давно уже ходят слухи о том, что в бизнес по продаже нелегального курева вовлечены большие «шишки». Иногда эта информация оказывается на страницах прессы. В 2013 году директор Таможенного криминального управления латвийской Службы госдоходов Эдийс Цейпе при общении с журналистами признал, что причиной широкого распространения контрабандных товаров является коррупция: нередко крупные контрабандисты действуют не без помощи чиновников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2016 году тогдашний мэр Вентспилса Айварс Лембергс обвинил тогдашнего руководителя отдела оперативной разработки государственного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юриса Юрашса и сотрудника Бюро по защите Конституции (латвийская контрразведка) Айгара Спаранса в том, что те «крышуют» контрабанду сигарет и горючего. Впрочем, никаких последствий эти заявления не имели. Кстати, в настоящее время упомянутый Юрашс стал наемником и воюет на Украине на стороне киевского режима. Есть мнение, что таким образом он решил получить в глазах латвийских властей «индульгенцию» за свои прежние «художества» — борца с «кремлевской агрессией» никто не тронет.