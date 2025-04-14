В Забайкалье площадь лесных пожаров выросла до 31 тыс. га

В Забайкальском крае, по данным на утро 14 апреля, действует более 30 лесных пожаров. Семь удалось локализовать, 13 — ликвидировать.

По данным пресс-службы регионального минприроды, 13 лесных пожаров зафиксировано в Тунгокоченском округе, шесть в Чернышевском, пять в Сретенском, четыре в Алек-Заводском, три в Могочинском и по одному в Шилкинском и Читинском районах. Огонь прошел более 31 тыс. га. В тушении задействованы около 700 пожарных и 64 единицы техники.

В Тункогоческом, Чернышевском и Читинском округах огнем уничтожено порядка 17 тыс. га. Ликвидированы 13 возгораний в Тунгокоченском, Сретенском, Алек-Заводском, Нер-Заводском, Газ-Заводском, Шилкинском и Шелопугинском округах, уточняет ИА ChitaMedia.

С 7 апреля в связи с природными пожарами в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.