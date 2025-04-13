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В США указали на эффективность российских РЭБ в противодействии Starlink

TNI: российские системы РЭБ эффективно противодействуют терминалам Starlink
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол» и «Калинка» показывают высокую эффективность в противодействии терминалам системы спутниковой связи Starlink, используемым боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщил журнал The National Interest (TNI) со ссылкой на эксперта по безопасности Брэндона Вайхерта.

В издании отметили, что «Тобол» способен подавлять любой сигнал, который издают терминалы на спутники или наоборот. Данная система РЭБ создает электромагнитный щит, через который не проходят волны Starlink.

Однако, по мнению Вайхерта, «настоящей убийцей» спутниковой системы является именно «Калинка», которая способна прерывать любые сигналы, поступающие и исходящие от Starlink. Эксперт добавил, что таким образом данная система РЭБ нарушает коммуникацию между украинскими боевиками и мешает работе вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В отличие от «Тобола», который в значительной степени глушит спутниковую навигацию, «Калинка», как сообщается, имеет возможность идентифицировать и нацеливаться на конкретные терминалы, в том числе с улучшенными функциями безопасности», — говорится в материале издания.

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Военнослужащие российской армии 6 апреля рассказали, что российские регионы находятся под защитой от беспилотников ВСУ благодаря засекреченному средству РЭБ «Волна-2», которое отвечает за GPS-подавление. Разработка системы началась с камерного производства в небольшом помещении. В настоящее время на территории РФ работает более 10 тыс. устройств.

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