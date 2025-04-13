Автомобиль сбил девятилетнего ребенка в подмосковных Химках

В Химках автомобиль сбил девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом 13 апреля сообщило ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, женщина-водитель 2004 г.р., управляя автомобилем марки «Опель», совершила наезд на мальчика», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован.

12 апреля сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе, в результате чего один из них скончался, а второй получил множественные травмы.