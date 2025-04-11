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В Иране призвали США ценить согласие Исламской Республики на переговоры

Представитель МИД Ирана Багаи: Вашингтону надо ценить согласие Тегерана на диалог
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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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США должны ценить согласие Ирана на переговоры, несмотря на продолжающуюся агрессивную риторику Вашингтона в отношении Тегерана. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«С полной серьезностью и откровенной бдительностью мы даем реальный шанс дипломатии. США должны ценить принятое решение, несмотря на их преобладающую агрессивную риторику», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Багаи уточнил, что Иран намерен оценить намерения Соединенных Штатов на переговорах в субботу, 12 апреля. Он подчеркнул, что Тегеран будет «размышлять и реагировать» соответственно итогам консультаций.

США и Иран проведут переговоры по ядерной сделке. Что нужно знать

Агентство NourNews 8 апреля сообщило, что основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане, которая запланирована на субботу, 12 апреля, станут министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В переговорах также примет участие министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

Президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля, что американская и иранская стороны проводят прямые переговоры по вопросу ядерной проблемы Ирана. Позже, 9 апреля, американский лидер заявил о готовности Вашингтона применить военную силу против Тегерана в случае необходимости.

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