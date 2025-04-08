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Аракчи и Уиткофф представят Иран и США на переговорах в Омане

NourNews: глава МИД Ирана и спецпосланник США станут переговорщиками в Омане
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Фото: TASS/Zuma
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане. Об этом 8 апреля сообщило агентство NourNews.

Уточняется, что в переговорах также примет участие министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

«Согласно полученной информации, Аракчи и Уиткофф являются старшими переговорщиками между Тегераном и Вашингтоном <…>», — указано в публикации.

Аракчи ранее заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.

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7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что американская и иранская стороны проводят прямые переговоры по вопросу ядерной проблемы Ирана. Кроме того, американский лидер уточнил, что в субботу, 12 апреля, между Соединенными Штатами и Ираном пройдет большая встреча «почти на высшем уровне».

2 апреля сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам исламской республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

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