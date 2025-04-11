США и Иран проведут переговоры по ядерной сделке. Что нужно знать

В субботу, 12 апреля, в Омане состоятся переговоры между США и Ираном. Ожидается, что стороны обсудят повторное заключение ядерной сделки, которую нынешний президент США Дональд Трамп отменил в свой первый срок. Встреча станет важным событием для испорченных отношений двух стран. Почему Вашингтон и Тегеран враждуют, какое влияние имеет иранская ядерная программа и чем может закончиться ближайшая встреча — в материале «Известий».

Отношения Ирана и США до XXI века

• Исторически отношения США и Персии, как назывался Иран до 1979 года, были достаточно дружественными. Персидские власти рассматривали американцев как заступников в борьбе с влиянием Российской и Британской империй, два американских чиновника даже были главными казначеями при дворе шаха. В середине XX века США помогли Ирану создать свою ядерную программу и начать развитие атомной энергетики. Отношения стали особенно тесными во время правления последнего шаха Мохаммеда Реза Пахлеви, свергнутого в результате Исламской революции в 1979 году.

• Это событие развернуло отношения двух стран. Новое руководство Ирана подозревало, что США при помощи ЦРУ организуют контрпереворот. Опасения подкреплялись тем, что Вашингтон разрешил бывшему шаху въехать на территорию страны для лечения от рака. Это спровоцировало штурм посольства США в Тегеране и захват в заложники американских дипломатов. В 1980 году произошел разрыв дипломатических отношений, продолжающийся до сих пор. Вскоре США предприняли неудачную попытку освобождения заложников. Лишь спустя 444 дня в результате переговоров заложники покинули Иран.

• После захвата посольства США заморозили иранские активы на сумму около $12 млрд, разблокировав часть из них после освобождения заложников. В 1980-х США поддерживали Ирак в Ирано-иракской войне и уничтожили иранские нефтяные платформы и военный корабль, а также пассажирский самолет с 290 людьми на борту. Иран также негативно относился к США из-за их поддержки Израиля и использовал прокси для борьбы с ним. В 1995 году США ввели полное эмбарго на торговлю с Ираном.

Ядерная программа и ядерная сделка

• В 2002 году президент США Джордж Буш назвал Иран одной из стран «оси зла» и обвинил ее в разработке ракет большой дальности. Тогда же главной претензией к Тегерану стало развитие собственной ядерной программы. В Вашингтоне опасались, что под прикрытием развития мирного атома Иран разрабатывает ядерное оружие. США взяли курс на изоляцию Ирана, однако ее не поддержали в Европе и России.

• Инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали, что Иран проводил определенные эксперименты, которые могли иметь отношение к разработке ядерного оружия, однако с 2009 года убедительных доказательств его создания обнаружено не было. Тем не менее в 2010-м Совет Безопасности ООН в очередной раз усилил санкции против Ирана, отношение Запада к Тегерану продолжало оставаться напряженным.

• Параллельно с этим Иран с 2004 года вел переговоры об ограничении ядерной программы сначала с Великобританией, Францией и Германией, а затем также с Россией, США и Китаем, оформившим так называемую группу 5+1. Долгое время переговоры не приводили ни к какому результату, однако после избрания Хасана Роухани президентом Ирана в 2013 году наметился прогресс. Стороны подписали Совместный план действий, предусматривавший краткосрочную заморозку иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.

• Спустя два года был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как Иранская ядерная сделка. Со стороны Ирана он предусматривал, что республика существенно сократит ядерную программу. Тегеран согласился обогащать уран только до уровня, необходимого для энергетических реакторов, отказаться от разработки ядерного оружия, передать избыточный уран и отработанное ядерное топливо за пределы страны, перепрофилировать один из заводов по обогащению урана в исследовательский центр, а также допустить инспекции МАГАТЭ на ближайшие 25 лет. В обмен на это был утвержден план поэтапного снятия санкций, который начал реализовываться с 2016 года.

Отмена ядерной сделки

• США стали участником СВПД во время президентства демократа Барака Обамы. Сделку с Ираном активно критиковали в Республиканской партии, в том числе следующий глава Белого дома Дональд Трамп. Хотя первоначально он соглашался с тем, что Иран соблюдает условия сделки, осенью 2017 года он раскритиковал СВПД за отсутствие мер контроля и игнорирование ракетной программы Ирана.

• В мае 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки и восстановлении своих санкций в отношении Ирана. Были запрещены экспорт нефти, деятельность банков и ряда компаний. Также Вашингтон ввел вторичные санкции на страны, которые сотрудничают с Ираном. Хотя европейские страны не поддержали демарш США, они были вынуждены сократить экономическую деятельность в Иране.

• Иран поначалу заявлял о намерении сохранить сделку и предлагал другим сторонам соглашения компенсировать потери, которые республика понесла из-за действий США. В конечном счете Тегеран отказался от части обязательств и увеличил обогащение урана, что подтвердили продолжавшиеся инспекции МАГАТЭ. Следующий президент США Джо Байден высказывал намерение реанимировать ядерную сделку, однако всякие непрямые американо-иранские переговоры заходили в тупик. При этом Европа, Россия и Китай продолжали со своей стороны проводить консультации с Ираном.

Трамп и новая сделка

• После возвращения в Белый дом Трамп вновь поднял тему иранской ядерной сделки. Он отправил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением провести переговоры по ядерной программе. При этом в других заявлениях президент США пригрозил бомбардировкой за отказ от заключения сделки. В Иране отвергли предложение о прямых переговорах до тех пор, пока страна будет находиться под давлением и подвергаться угрозам.

• Тем не менее стороны все-таки сделали первый шаг навстречу друг к другу. Трамп объявил, что 12 апреля в Омане пройдут прямые переговоры с Ираном. Он допустил, что стороны могут прийти к некоему соглашению, но также вновь пригрозил последствиями в случае провала. В Тегеране уточнили, что переговоры все-таки будут непрямыми, а участвовать в них будут глава МИД республики Аббас Аракчи и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

• Переговоры в Омане пройдут вскоре после того, как Иран провел консультации с Россией, Китаем и «евротройкой», на которых обсуждались различные аспекты возобновления СВПД. Результаты этих встреч могут стать основой для плодотворного обсуждения в Омане. При этом существует вероятность, что США расширят тематику переговоров и предъявят Ирану свои старые требования — отказаться от ракетной программы и поддержки прокси на Ближнем Востоке. Обсуждение этих тем в Тегеране отвергают.

• Аналитики опасаются, что переговоры не приведут к какому-то результату по ряду причин. Во-первых, США при Трампе укрепили союз с Израилем, который не принимает компромиссы в отношении Ирана и заявлял о возможном самостоятельном нанесении удара по Исламской Республике. Во-вторых, доверие к Трампу в Тегеране было подорвано еще семь лет назад, так что к любым предложениям Белого дома там будут относиться настороженно. В-третьих, в последнее время влияние Ирана на Ближнем Востоке значительно сократилось, в том числе из-за смены правительства в Сирии, и это может стать для Тегерана больной точкой, куда станет давить Вашингтон, выбивая для себя новые условия. Тем не менее встреча в Омане по крайней мере снижает градус напряженности и оставляет надежду на отказ от силовой попытки разрешить длящийся почти полвека конфликт двух держав.