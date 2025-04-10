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Трамп заявил о готовности США применить силу в отношении Ирана при необходимости
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Трамп заявил о готовности США применить силу в отношении Ирана при необходимости

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Фото: Global Look Press/Arne Immanuel BÃ¤nsch
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США готовы применить военную силу против Ирана в случае необходимости, заявил в среду, 9 апреля, американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Если это будет необходимо, то да», — ответил он на вопрос о возможности начала военных действий в случае, если Иран откажется от ядерной сделки.

Трамп также допустил возможность сокращения численного контингента Вооруженных сил (ВС) США в Европе. По его словам, это будет одной из тем, вынесенных на обсуждение в ходе переговоров.

«Это зависит от обстоятельств. Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций [от Европы], от Южной Кореи тоже. Так что это будет одной из не связанных с торговлей тем, которые мы обсудим, я думаю, что мы сделаем ее частью [торговых переговоров]», — отметил американский президент.

Кроме того, по мнению Трампа, США обладают «мощнейшим в мире оружием», о котором никто не имеет даже малейшего представления.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, оно даже мощнее, чем у кого-либо», — сказал он, не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

Говоря о конфликте на Украине, американский лидер выразил надежду на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Помимо этого, глава администрации США отметил, что в будущем может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. При этом американский лидер не уточнил, когда эта встреча состоится.

«В какой-то момент — да. В какой-то момент. Посмотрим. Мы должны добраться туда прямо сейчас», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о его вероятной встрече с российским лидером в Саудовской Аравии.

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Министр энергетики США Крис Райт сообщил 8 апреля телеканалу CBC о введении американской стороной жестких санкций против Ирана в том случае, если государство не согласится на ядерную сделку. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить Исламской Республике иметь ядерное оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 9 апреля заявил, что иранские власти принимают необходимые защитные меры в виде приведения вооруженных сил страны в повышенную готовность из-за жесткой риторики Трампа о начале военных действий.

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