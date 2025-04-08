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США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки

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Фото: Organización de Energía Atómica de Irán vía AP
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Американская сторона введет жесткие санкции против Ирана, если страна не согласится на ядерную сделку. Об этом 8 апреля заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу CNBC.

«Я бы ожидал очень жестких санкций в отношении Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от своей ядерной программы», — отметил Райт, его слова передает агентство Reuters.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут позволить исламской республике иметь ядерное оружие.

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Ранее в этот день эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал «Известиям», что в результате контактов США и Ирана возможен прогресс относительно обсуждения сделки. Он напомнил: хотя американский президент Дональд Трамп заявлял, что будут прямые переговоры 12 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию об уровне контактов, уточнив, что планируются именно косвенные переговоры в Омане.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет постоянные консультации с Ираном по различным вопросам, включая ядерную сделку. По его словам, российская сторона готова сделать всё возможное с тем, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами.

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