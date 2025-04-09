Песков назвал приведение ВС Ирана в повышенную готовность мерами на риторику США

Иранские власти принимают необходимые защитные меры в виде приведения вооруженных сил страны в повышенную готовность из-за жесткой риторики президента США Дональда Трампа о начале военных действий. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Естественно, иранские власти принимают необходимые такие примитивные, защитные меры. Всё это ведет к росту напряженности», — заявил Песков.

По его словам, в таких условиях необходимо сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов. Песков также добавил, что диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые впоследствии приводят к эскалации конфликта.

8 апреля министр энергетики США Крис Райт сообщил телеканалу CBC о введении американской стороной жестких санкций против Ирана в том случае, если государство не согласится на ядерную сделку. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить Исламской Республике иметь ядерное оружие.