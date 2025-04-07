Трамп сообщил о ведении прямых переговоров с Ираном по ядерной сделке

Американская и иранская стороны проводят прямые переговоры по вопросу ядерной проблемы Ирана. Об этом 7 апреля сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы ведем прямые переговоры с Ираном. И они уже начались, они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что может произойти», — заявил Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Кроме того, президент США добавил, что наилучшим вариантом для обеих сторон является заключение сделки. Трамп также выразил надежду, что переговоры принесут благоприятный результат.

Помимо этого, американский лидер уточнил, что в субботу, 12 апреля, между США и Ираном пройдет большая встреча «почти на высшем уровне».

Трамп уточнил, что новая сделка будет иметь ряд отличий от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «гораздо более сильной».

6 апреля агентство Reuters сообщило, что армия Исламской Республики Иран (ИРИ) приведена в состояние повышенной боевой готовности по указу верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи после угроз президента США Дональда Трампа о военных действиях против Тегерана.

2 апреля сообщалось, что Трамп пригрозил Ирану «исчезновением к сентябрю», если страна не согласится на ядерную сделку и не свернет свою программу. Американский лидер уже предупредил Тегеран, что отказ от заключения соглашения приведет к бомбардировкам Исламской Республики. В тот же день стало известно, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.