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В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,8

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На территории Мьянмы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом 11 апреля свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно интерактивной карте, очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения располагался в 14 км к северо-востоку от города Мейтхила с населением 177 тыс. человек и в 116 км к югу от Мандалая, население которого превышает 1,2 млн человек.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

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28 марта стало известно о двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. В результате стихийного бедствия в республике погибли 3,6 тыс. человек, еще 5017 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей.

Руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов 9 апреля сообщил о завершении активной фазы поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме российскими спасателями. Он добавил, что медицинские работники РФ в автомобильном госпитале оказали помощь 330 жителям Мьянмы. В тот же день сотрудники МЧС России доставили в Мьянму очередной груз гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясений.

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