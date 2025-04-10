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Сюжет:

СМИ сообщили о передаче Западу списка пожеланий Киева по размещению миротворцев

Politico: Украина представила список пожеланий к миротворческой миссии
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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Украина представила странам Запада список пожеланий по размещению на подконтрольных Киеву территориях миротворцев. Об этом 10 апреля сообщила газета Politico.

«Украина также считает, что любые западные войска будут сопровождаться масштабными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и другими мерами защиты, которые помогут обеспечить безопасность украинцев», — говорится в публикации.

В Politico отметили, что Киев проводит консультации со странами Запада для того, чтобы конкретизировать свои пожелания по поводу возможной «миротворческой миссии». Указывается, что переговоры затрагивают не только численность контингента, но и его структуру, сроки развертывания и другие детали.

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5 апреля стало известно, что главы генштабов Франции, Великобритании и Украины обсудили возможную отправку миротворцев на подконтрольные Киеву территории. Уточняется, что страны рассмотрели структуру, размер и состав предполагаемого контингента.

Ранее, 31 марта, бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что размещение европейских военных потребует много ресурсов, которыми Европа не обладает. Он отметил, что даже если обе стороны украинского конфликта согласятся на сделку по урегулированию, соглашение может рухнуть, если Великобритания и Франция направят свои войска на Украину в целях якобы ее защиты.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.

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