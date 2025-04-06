Украина обсудила с Францией и Британией возможную отправку миротворцев на Украину
Главы генштабов Франции, Великобритании и Украины обсудили возможную отправку миротворцев на подконтрольные Киеву территории. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба британского министерства обороны.
«В рамках <...> усилий Великобритании по созданию коалиции желающих <...> начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. <...> Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — говорится в заявлении.
Авторы сообщения не привели имен представителей Франции и Украины, которые участвовали в переговорах в рамках встречи.
Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен 31 марта подчеркнул, что размещение европейских военных на Украине потребует много ресурсов, которыми Европа не обладает. Он отметил, что если обе стороны согласятся на сделку по урегулированию, то она может рухнуть, если Великобритания и Франция направят свои войска на территорию Украины в целях якобы ее защиты.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что дискуссии в Европе о миротворцах для Киева — это наглость, продолжение науськивания Киева против России. По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для РФ не исчезнут первопричины кризиса.