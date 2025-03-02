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Лавров указал на желание Европы продолжить украинский конфликт

Лавров: Европа требует «продолжения банкета» в виде украинского конфликта
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует «продолжения банкета». Об этом в воскресенье, 2 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

Дипломат выразил мнение, что после срока бывшего президента США Джо Байдена в Белый дом пришла администрация американского лидера Дональда Трампа, которая руководствуется здравым смыслом. Лавров напомнил, что команда главы государства прямо говорит о желании завершить все конфликты, в то время как Европа требует «продолжения банкета».

Он подчеркнул, что дискуссии в Европе о миротворцах для Киева — это наглость, продолжение науськивания Киева против России. По словам Лаврова, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для РФ не исчезнут первопричины кризиса.

«Точно так же, как они привели его [нынешний режим в Киеве] на штыках к власти и толкали вперед, они сейчас так же хотят подпереть его своими штыками в виде миротворческих подразделений. Но это будет означать, что первопричины не исчезнут», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что у Байдена и его команды взяла вверх гордыня, в то время как Трамп руководствуется здравым смыслом, который говорит США «отойти в сторону» от вопроса по Украине.

Министр иностранных дел России рассказал, что Байден действовал, исходя из гордыни, и поступал специально вопреки просьбам Москвы.

Также Лавров назвал удивительным, что совершенно нормальный разговор делегаций США и России, который состоялся в Эр-Рияде, был воспринят как сенсация. Дипломат добавил, что госсекретарь США Марк Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц — «абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди». По его словам, они не пытались командовать во время разговора, а стремились поговорить о том, что наделал предшественник Трампа за четыре года.

Лавров охарактеризовал действующего американского лидера как прагматика, руководствующегося лозунгом «здравый смысл». С Трампом интересно, потому что его политика «живая и человеческая», уточнил министр иностранных дел России.

«Последние 500 лет, когда более или менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно с какими-то изменениями, все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. <...> Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более «зажигательной» роли», — рассказал Лавров.

Дипломат также указал на то, что в Европе не могут рассказать о судьбе территорий Украины и русским языком, если страна будет взята под контроль европейскими миротворцами.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти на лозунгах о мире, в том числе «отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура». Однако всего за полгода стал, как говорил президент России Владимир Путин, «предателем еврейского народа».

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя политику президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Париж занимает позицию в пользу продолжения конфликта на Украине всеми средствами.

Накануне, 1 марта, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что планы Евросоюза (ЕС) по поддержке киевского режима обречены на провал без помощи США. По его мнению, Уолтц «развеял сомнения» насчет того, хотят ли в Белом доме видеть Зеленского.

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