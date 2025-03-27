Захарова предупредила о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на Украине, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО. Об этом заявила 27 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«На Западе это называется «мирной миссией», а на самом деле это речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции. Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину, всë это маскируется под некую «миротворческую миссию», — заявила дипломат на брифинге.

Она напомнила, что 21 марта в Нортвуде британский премьер-министр Кир Стармер собрал встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил порядка 30 стран так называемой коалиции желающих, которые готовы отправить своих солдат на Украину.

«Обсуждение темы продолжится сегодня в Париже на уровне лидеров. Хотелось бы обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО. И британцы прекрасно понимают опасность разыгрываемой партии», — заявила дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта заявил, что европейские лидеры показывают себя политически несостоятельными мечтателями, когда предлагают разместить миротворцев на территории Украины. Он отметил, что на Западе уже говорят даже о двух миротворческих миссиях: одна будет на границе Украины с Евросоюзом (ЕС) и НАТО, а другая включит в себя военных из стран Глобального Юга.

После, 26 марта, президент Хорватии Зоран Миланович исключил участие солдат своей страны в потенциальном размещении европейского вооруженного контингента на Украине.