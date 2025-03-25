Лавров указал на нереалистичность планов ЕС по отправке миротворцев на Украину
Европейские лидеры показывают себя политически несостоятельными мечтателями, когда предлагают разместить миротворцев на территории Украины. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что на Западе уже говорят даже о двух миротворческих миссиях: одна будет на границе Украины с Евросоюзом (ЕС) и НАТО, а другая включит в себя военных из стран Глобального Юга.
«Упоминают Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминают. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — обратил внимание министр в интервью Первому каналу.
Как заметил Лавров, европейские государства следуют по стопам Наполеона и Адольфа Гитлера, пытаясь нанести стратегическое поражение России. Сейчас Евросоюз во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен взялся за программу ремилитаризации за баснословные деньги. Также, по словам министра, усердствуют президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер, готовые по-прежнему накачивать оружием Украину.
«Это мы всё уже проходили. <…> Цели были те же, и для реализации этих целей была Наполеоном и Гитлером завоевана вся Европа, а в данном случае мобилизована вся Европа», — резюмировал Лавров.
Ранее, 11 марта, глава МИД РФ заявил, что предложение о вводе миротворцев на Украину выглядит как попытки спасти киевский режим. По его мнению, необходимо в первую очередь покончить с антироссийскими законами в украинском государстве, а не вводить миротворческие контингенты.