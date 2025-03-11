Лавров указал на попытки спасти украинские власти с помощью миротворцев
Предложения о вводе миротворческого контингента на Украину пока что выглядят как попытки спасти киевский режим. Об этом 11 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Миротворцы — это вот сейчас у всех на устах. <...> Они будут, миротворцы, <...> охранять что? Остатки киевского нацистского режима? <...> Это всё выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного», — сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу.
Глава МИД России отметил, что прежде всего необходимо покончить с антироссийскими законами на Украине, а не вводить миротворческие контингенты.
Лавров добавил, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта еще не начался. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский публично показывает, что не хочет перемирия до получения гарантий военной защиты со стороны США.
«Пока всё это несерьезно», — резюмировал Лавров.
Глава МИД РФ 6 марта сравнил возможное размещение миротворцев ЕС на Украине с присутствием НАТО. По словам министра, это в любом случае будут войска стран Североатлантического альянса, независимо от того, какими флагами и шевронами прикрывается данная операция.