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Президент Хорватии исключил участие страны в миротворческой миссии ЕС на Украине

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Фото: TASS/Damir Sencar
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Президент Хорватии Зоран Миланович исключил участие солдат в потенциальном размещении европейского вооруженного контингента на Украине. Об этом сообщили 26 марта в канцелярии президента республики.

«Хорватские солдаты не будут участвовать в этом фарсе. Если правительство всё еще считает, что оно должно оказывать Украине материальную и технологическую помощь, пусть продолжает. Я отвечаю за оборону Хорватии, национальную безопасность и территориальную целостность, как гласит Конституция», — сказал он.

По его словам, европейская миротворческая миссия на Украине «никогда не будет осуществлена, с Хорватией или без нее, потому что не были выполнены элементарные условия для этого». При этом Миланович подчеркнул, что подобная инициатива является опасной из-за отсутствия согласия России.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта заявил, что европейские лидеры показывают себя политически несостоятельными мечтателями, когда предлагают разместить миротворцев на территории Украины. Он отметил, что на Западе уже говорят даже о двух миротворческих миссиях: одна будет на границе Украины с Евросоюзом (ЕС) и НАТО, а другая включит в себя военных из стран Глобального Юга.

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