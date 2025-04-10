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Президент Венесуэлы назвал тарифную войну США концом западной глобализации

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введенные США торговые пошлины, заявив, что они ознаменовали собой конец западной глобализации. С соответствующей критикой он выступил 9 апреля в ходе IX саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Тегусигальпе.

«Агрессия направлена против всего мира. Торговая, экономическая, тарифная война против 180 стран мира привела к тому, что сегодня можно назвать концом западной глобализации», — приводит его слова портал Infobae.

Мадуро отметил, что международное торгово-экономическое право, а также двусторонние и многосторонние торговые соглашения были «смертельно ранены». В этом контексте он упомянул и Всемирную торговую организацию (ВТО), заявив, что она была «погребена под ракетами тарифной войны».

Кроме того, он выразил мнение, что соответствующие меры США могут положить конец многополярному миру, возникшему в последние десятилетия с развитием новых держав, стран и регионов.

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Мадуро объявил 8 апреля о введении чрезвычайного экономического положения в стране в ответ на введение пошлин Соединенными Штатами, которое он назвал торговой войной. Решение вступит в силу во вторник и направлено на защиту национальной экономики от последствий международных санкций.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее, 9 апреля, американский лидер сообщил о повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%.

Кроме того, в феврале Трамп назвал Венесуэлу врагом США и напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел санкции против Каракаса. Однако администрация бывшего президента США Джо Байдена начала закупать у латиноамериканского государства нефть «на миллиарды долларов».

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