Мадуро сообщил о введении в стране чрезвычайного экономического положения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного экономического положения в стране в ответ на введение пошлин Соединенными Штатами, которое он назвал торговой войной. Решение вступит в силу во вторник и направлено на защиту национальной экономики от последствий международных санкций. Об этом 8 апреля он сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«У Венесуэлы есть план по защите своей экономики после санкций, введенных Соединенными Штатами. Нас ждет мировая торговая война», — заявил президент Венесуэлы.

Мадуро заявил, что США нарушают глобальные экономические нормы, подрывают международное торговое право и работу Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, от финансового кризиса пострадал весь мир, особенно американские граждане.

Президент подчеркнул, что в Венесуэле внимательно отслеживают последствия торговой войны, чтобы защитить страну от потенциальных угроз и предпринять меры в ответ на мировую экономическую агрессию.

«Этой мерой мы подтверждаем нашу приверженность противостоянию международным санкциям и обеспечению экономического благополучия страны, тем самым укрепляя стратегии, которые позволят нам двигаться к более процветающему будущему», — подчеркнул президент.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

Американский лидер Дональд Трамп 19 февраля назвал Венесуэлу врагом США и напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел санкции против Каракаса. Однако администрация бывшего президента США Джо Байдена начала закупать у латиноамериканского государства нефть «на миллиарды долларов».