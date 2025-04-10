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Рука с помощью: перчатка определит предвестники приступа эпилепсии

Как разработанная школьниками технология поможет людям с этим заболеванием
Фото: пресс-служба НТИ
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Школьники под кураторством специалистов Тюменского индустриального университета делают первую в РФ перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе. В нее встроены датчики, которые фиксируют двигательную активность пользователя. Разработка может в режиме реального времени анализировать данные и отправлять на смартфон уведомления при обнаружении подозрительных паттернов. Эксперты отметили полезность технологии, однако подчеркнули, что без должной научной обоснованности и проверки в реальных условиях впускать ее на рынок медтехники рано.

Как школьники сделали умную перчатку

В России создали перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе НТИ. Проект реализуется учениками 5–8-х классов в рамках образовательной траектории Школы инженерного резерва (ШИР) Тюменского индустриального университета.

разработки
Фото: пресс-служба НТИ

— В перчатку встроены датчики, которые фиксируют двигательную активность пользователя. Они отслеживают характерные движения, которые могут предшествовать или сопровождать эпилептический приступ. Это позволяет в режиме реального времени анализировать данные и отправлять уведомления при обнаружении подозрительных паттернов, — рассказал «Известиям» руководитель ШИР Магомедрашид Гаджиев.

При обнаружении риска приступа перчатка отправляет уведомления на смартфон близких пользователя или в службы экстренной помощи через приложение, а встроенный GPS помогает быстро определить местоположение человека. Предполагается, что специальный программный комплекс для обработки данных будет использовать алгоритмы машинного обучения для выявления аномальных движений, характерных для эпилептических приступов. Разработчики также предусмотрели возможность интеграции с медицинскими системами.

датчик
Фото: пресс-служба НТИ

— В настоящее время проект находится на этапе создания прототипа. Мы продолжаем работать над программным обеспечением и совершенствовать перчатку для получения более точных данных. Переговоры с медицинскими учреждениями о проведении клинических испытаний и подтверждении эффективности устройства пока не ведутся, но в ближайшее время мы планируем с ними связаться, — уточнил Магомедрашид Гаджиев.

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По его словам, в мире есть разработки, направленные на мониторинг эпилепсии с помощью носимых устройств, но именно перчатка с фокусом на мелкую моторику как предиктор — это более редкий и нишевый подход, в котором авторы идеи видят точность и удобство. Определение приближающегося эпилептического приступа по движениям тела находится на стыке медицины и искусственного интеллекта. Ряд исследований подтверждает, что с помощью анализа паттернов движений (в том числе микродвижений, нестабильности походки, изменения положения тела) можно выявить предвестники приступа.

датчик

Датчик считал нетипичное движение и отправил сигнал в мессенджер

Фото: пресс-служба НТИ

Анализ основан на данных с носимых устройств (акселерометры, гироскопы), а также на машинном обучении, которое позволяет выделять закономерности в поведении тела до приступа. Такие системы уже показывают обнадеживающие результаты в лабораторных условиях и в пилотных медицинских проектах. Однако важно отметить, что это не 100-процентная замена медицинской диагностики, а скорее дополнительный инструмент раннего оповещения, подчеркнул Магомедрашид Гаджиев.

Умные носки и рынок носимых устройств

Перчатка для предупреждения эпилептических приступов — логичный шаг: руки первыми реагируют на изменения мелкой моторики. Однако есть и альтернатива, например умные носки, рассказал «Известиям» сооснователь биотех-стартап-студии Scanderm, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Евгений Соболев.

— Их изобрели в Великобритании для страдающих деменцией, они распознают признаки стресса и передают данные на телефон опекуну. Если поразмыслить, носки менее заметны, не мешают в быту и могут в перспективе фиксировать нарушения походки или давление стопы — тоже важные маркеры. Главный вопрос — баланс между точностью (руки дают больше данных) и удобством (носки носить проще), — отметил эксперт.

устройство
Фото: пресс-служба НТИ

Проблема людей с эпилепсией не в том, что они не знают о возможности приступа, а в невозможности самостоятельно распознать его предвестники и своевременно предупредить окружающих. Разрабатываемое российское устройство решает именно эту задачу, становясь автоматическим сигнализатором наступающего приступа и важным инструментом социализации пациентов, отметил технологический брокер Александр Морозов-Перовский.

— Ценность разработки в том, что она позволяет выстраивать индивидуальные методики прерывания приступа и информировать близких, передавая геолокацию. Это критически важно, поскольку самостоятельно идентифицировать предвестники приступа изнутри крайне сложно — непроизвольные движения часто не осознаются самим пациентом, — сказал специалист.

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Российский рынок носимых медицинских устройств активно растет, появляются системы мониторинга различных заболеваний, добавил специалист.

Несмотря на инновационный подход, разработка перчатки для предупреждения эпилептических приступов вызывает определенные сомнения, подчеркнул эксперт Центра НТИ на базе СамГМУ Александр Захаров.

девайс
Фото: пресс-служба НТИ

— Во-первых, эффективность устройства напрямую зависит от точности алгоритмов, определяющих подозрительные паттерны в двигательной активности. Эпилептические приступы могут проявляться очень разнообразно, и не всегда двигательную активность можно однозначно связать с их предвестниками. Поэтому существует риск ложных срабатываний или, наоборот, пропуска важного сигнала, что может снизить надежность устройства и его полезность в реальной жизни, — отметил он.

Кроме того, важно учитывать, что такие устройства требуют тщательных клинических испытаний и долгосрочного мониторинга для подтверждения их эффективности. Без научной обоснованности и проверки в реальных условиях перчатка может не оправдать ожиданий и не обеспечить необходимого уровня безопасности для пациентов, резюмировал эксперт.

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