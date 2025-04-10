Рука с помощью: перчатка определит предвестники приступа эпилепсии

Школьники под кураторством специалистов Тюменского индустриального университета делают первую в РФ перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе . В нее встроены датчики, которые фиксируют двигательную активность пользователя . Разработка может в режиме реального времени анализировать данные и отправлять на смартфон уведомления при обнаружении подозрительных паттернов . Эксперты отметили полезность технологии, однако подчеркнули, что без должной научной обоснованности и проверки в реальных условиях впускать ее на рынок медтехники рано .

Как школьники сделали умную перчатку

В России создали перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе НТИ. Проект реализуется учениками 5–8-х классов в рамках образовательной траектории Школы инженерного резерва (ШИР) Тюменского индустриального университета.

Фото: пресс-служба НТИ

— В перчатку встроены датчики, которые фиксируют двигательную активность пользователя . Они отслеживают характерные движения, которые могут предшествовать или сопровождать эпилептический приступ . Это позволяет в режиме реального времени анализировать данные и отправлять уведомления при обнаружении подозрительных паттернов , — рассказал «Известиям» руководитель ШИР Магомедрашид Гаджиев.

При обнаружении риска приступа перчатка отправляет уведомления на смартфон близких пользователя или в службы экстренной помощи через приложение, а встроенный GPS помогает быстро определить местоположение человека . Предполагается, что специальный программный комплекс для обработки данных будет использовать алгоритмы машинного обучения для выявления аномальных движений, характерных для эпилептических приступов . Разработчики также предусмотрели возможность интеграции с медицинскими системами .

Фото: пресс-служба НТИ

— В настоящее время проект находится на этапе создания прототипа. Мы продолжаем работать над программным обеспечением и совершенствовать перчатку для получения более точных данных . Переговоры с медицинскими учреждениями о проведении клинических испытаний и подтверждении эффективности устройства пока не ведутся, но в ближайшее время мы планируем с ними связаться, — уточнил Магомедрашид Гаджиев.

По его словам, в мире есть разработки, направленные на мониторинг эпилепсии с помощью носимых устройств, но именно перчатка с фокусом на мелкую моторику как предиктор — это более редкий и нишевый подход , в котором авторы идеи видят точность и удобство. Определение приближающегося эпилептического приступа по движениям тела находится на стыке медицины и искусственного интеллекта . Ряд исследований подтверждает, что с помощью анализа паттернов движений (в том числе микродвижений, нестабильности походки, изменения положения тела) можно выявить предвестники приступа .

Датчик считал нетипичное движение и отправил сигнал в мессенджер Фото: пресс-служба НТИ

Анализ основан на данных с носимых устройств (акселерометры, гироскопы), а также на машинном обучении, которое позволяет выделять закономерности в поведении тела до приступа . Такие системы уже показывают обнадеживающие результаты в лабораторных условиях и в пилотных медицинских проектах. Однако важно отметить, что это не 100-процентная замена медицинской диагностики, а скорее дополнительный инструмент раннего оповещения, подчеркнул Магомедрашид Гаджиев.

Умные носки и рынок носимых устройств

Перчатка для предупреждения эпилептических приступов — логичный шаг: руки первыми реагируют на изменения мелкой моторики. Однако есть и альтернатива, например умные носки , рассказал «Известиям» сооснователь биотех-стартап-студии Scanderm, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Евгений Соболев.

— Их изобрели в Великобритании для страдающих деменцией, они распознают признаки стресса и передают данные на телефон опекуну. Если поразмыслить, носки менее заметны, не мешают в быту и могут в перспективе фиксировать нарушения походки или давление стопы — тоже важные маркеры. Главный вопрос — баланс между точностью (руки дают больше данных) и удобством (носки носить проще), — отметил эксперт.

Фото: пресс-служба НТИ

Проблема людей с эпилепсией не в том, что они не знают о возможности приступа, а в невозможности самостоятельно распознать его предвестники и своевременно предупредить окружающих. Разрабатываемое российское устройство решает именно эту задачу, становясь автоматическим сигнализатором наступающего приступа и важным инструментом социализации пациентов , отметил технологический брокер Александр Морозов-Перовский.

— Ценность разработки в том, что она позволяет выстраивать индивидуальные методики прерывания приступа и информировать близких, передавая геолокацию. Это критически важно , поскольку самостоятельно идентифицировать предвестники приступа изнутри крайне сложно — непроизвольные движения часто не осознаются самим пациентом, — сказал специалист.

Российский рынок носимых медицинских устройств активно растет, появляются системы мониторинга различных заболеваний , добавил специалист.

Несмотря на инновационный подход, разработка перчатки для предупреждения эпилептических приступов вызывает определенные сомнения , подчеркнул эксперт Центра НТИ на базе СамГМУ Александр Захаров.

Фото: пресс-служба НТИ

— Во-первых, эффективность устройства напрямую зависит от точности алгоритмов, определяющих подозрительные паттерны в двигательной активности. Эпилептические приступы могут проявляться очень разнообразно, и не всегда двигательную активность можно однозначно связать с их предвестниками . Поэтому существует риск ложных срабатываний или, наоборот, пропуска важного сигнала, что может снизить надежность устройства и его полезность в реальной жизни, — отметил он.