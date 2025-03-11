В кости к нам: в РФ созданы первые имплантаты из российских биополимеров

Первые имплантаты из полностью российских биополимеров проходят испытания в Сеченовском университете . По своим характеристикам такие материалы близки к человеческой кости, что делает их использование более комфортным для человека , сказали разработчики. В дальнейшем на основе отечественных полимеров будут изготавливать персонализированные протезы в течение нескольких дней. Подробнее о том, поможет ли технология заменить продукцию западных производителей и в чем ее преимущества , читайте в материале «Известий».

Имплантаты из российских полимеров

В Центре инжиниринговых разработок (ЦИР) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали имплантаты для реконструктивной и пластической хирургии в челюстно-лицевой области из полностью российских медицинских полимеров . Ранее отечественных полимеров медицинского назначения на российском рынке не было .

Проект по созданию имплантатов из отечественных полимеров реализуется совместно с кафедрой челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского университета, рассказал «Известиям» директор по коммерциализации технологий Первого МГМУ, д.м.н. Александр Кулиш.

Фото: Сеченовский университет

По запросу врачей-клиницистов конструкторы спроектировали 3D-модель имплантата для реконструктивной операции на нижней челюсти по КТ-снимку реального пациента. При этом было использовано отечественное ПО . Затем несколько образцов медизделия изготовили на 3D-принтере и литьевом станке, используя при этом два разных биосовместимых полимерных материала — полисульфон и полиэфирэфиркетон . Биосовместимые материалы синтезировали в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета.

— Для изготовления имплантатов мы использовали российские полимеры, которых ранее не было на рынке , — подчеркнул Александр Кулиш. — На сегодняшний день на рынке нет и иностранных полимеров достойного качества для медицинского назначения .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В отличие от металлических имплантатов разработанный биополимер на 40% легче титана, кроме того, у него есть ряд преимуществ, он не вызывает аллергию, по характеристикам более близкий к человеческой кости, что делает использование таких имплантатов более комфортным для человека , сказал Александр Кулиш. Он не подвергается коррозии и гидролизу, обладает высокой устойчивостью к деградации в биологической среде, способен к стерилизации любым методом и полностью биосовместим и безопасен на клеточном и генетическом уровне , подчеркнул врач.

Импортозамещение в имплантологии

Первые имплантаты из отечественных полимеров произвели на опытно-промышленных площадках инжинирингового центра. Сейчас они проходят испытания в клиническом центре университета для получения регистрационного удостоверения.

Исследователям предстоит определить, какие именно полимеры оптимально использовать для челюстно-лицевой хирургии, а также отработать технологию изготовления имплантатов . Помимо этого, в инжиниринговом центре разрабатывают биоразлагаемые импланты из полилактида для детской нейрохирургии и пластической хирургии, а также для травматологических вмешательств в челюстно-лицевой области . К концу этого года в Университете планируют создать центр индивидуального протезирования. По заказу клиницистов здесь будут изготавливать персонализированные имплантаты буквально у постели больного в течение нескольких дней .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Многие зарубежные компании, которые выпускают медицинские изделия для реконструктивной, пластической и челюстно-лицевой хирургии, на сегодняшний день ушли с российского рынка. А потребность в такой продукции в нашей стране очень высокая , — сказал «Известиям» заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии им. Е.В. Боровского, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Иванов.

Имплантаты на основе биополимеров — это один из трендов современной стоматологии , отметил главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

— У них много достоинств, например гипоаллергенность, сходство с костной структурой челюсти, гибкость, долговечность , — сказал специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Лицевые имплантаты применяются для восстановления после полученных тяжелых травм со значительными разрушениями костей лицевого скелета и черепа, после удаления больших опухолей в костях, для компенсации встречающихся врожденных дефектов . К счастью, это не такие уж частые явления, но люди, столкнувшиеся с подобным в своей жизни, испытывают серьезные страдания, рассказал «Известиям» челюстно-лицевой хирург, коммерческий директор Intel Medical Group Андрей Ильин. По его словам, применение биополимеров для имплантации — перспективное направление .

— Относительно возможных минусов, они могут проявиться на любом из упомянутых этапов работы, важно, чтобы все компоненты производства имплантатов были качественными и удобными. Всё это проверяется на этапах обязательных предклинических и клинических испытаний , — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко