Кинопарк «Москино» подготовил программу ко Дню космонавтики

В кинопарке «Москино» 12 и 13 апреля пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Об этом 9 апреля сообщается на сайте мэра Москвы.

В программе запланированы выступления профессиональных каскадеров, космические трюки, фантастические спектакли для всей семьи, детские игры, показ фильмов и многое другое.

Так, в «Театре Гонзаги» состоится 12 апреля семейный спектакль «Неистовые космисты», который познакомит зрителей с великими открытиями Константина Циолковского, Николая Федорова и Александра Чижевского, а также расскажет о первом космонавте Юрии Гагарине.

Кроме того, пройдет интерактивный квест «Космический рубеж», где взрослые и дети смогут стать героями, спасающими Землю от инопланетного вторжения.

«13 апреля на сцене «Театра Гонзаги» музыканты исполнят знаменитые песни из кинофильмов — от мюзиклов до советских хитов. Послушать концерт и спеть вместе с артистами можно будет с 14:00 до 16:00», — указано в публикации.

Также у Музея техники Вадима Задорожного юные гости вместе с аниматорами смогут построить космический корабль из кубиков, поймать метеориты и поиграть в другие игры на свежем воздухе.

В России и в мире 12 апреля чествуют величайшее достижение науки XX столетия, отмечая День космонавтики. В этот день советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.