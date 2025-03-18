Открыли в космосе: экспозицию в честь Леонова показали на орбите

Съемки фильма за пределами Земли уже были, теперь пришло время для выставки. Уникальный проект придумал Музей космонавтики. К 60-летию подвига Алексея Леонова на борту МКС открылась экспозиция «Человек вышел в космическое пространство!». Виртуально посетить ее мог каждый желающий: 18 марта ровно в 11.34 экипаж вышел на связь и провел экскурсию для зрителей. «Известия» не могли пропустить это событие.

Заправлены в планшеты космические карты

Впервые в истории музейная передвижная выставка начала работу на борту Международной космической станции (МКС). Музей космонавтики при поддержке Роскосмоса доставил на грузовом корабле «Прогресс МС-30» десять планшетов с прикрепленными фотографиями. На них — история подвига героев Советского Союза Алексея Леонова и Павла Беляева, первого экипажа, осуществившего выход человека в открытый космос . Проводниками по экспозиции стали летчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов. Трансляция велась на VK Видео.

— Дорогие друзья, место, где я сейчас нахожусь, выбрано неслучайно: это малый исследовательский модуль, который используется в качестве шлюзового отсека для выхода в открытый космос, — начал экскурсию Алексей Овчинин. — Ровно 60 лет назад Алексей Архипович Леонов вышел в открытое космическое пространство из шлюзовой камеры «Волга» космического корабля «Восход-2».

Затем он передал слово своему коллеге Ивану Вагнеру, который рассказал о проекте подробнее. За кадром с камерой в руках — Александр Горбунов.

— В Московском Музее космонавтики хранятся лучшие образцы ракетно-космической техники и артефакты. Личные вещи космонавтов, участвовавших в полете «Восхода-2», представлены в зале «Утро космической эры» , — уточнил Иван Вагнер.

Космонавт обратил внимание на планшет с портретом командира корабля Павла Ивановича Беляева. Рядом — фото из музея, на котором виден китель Беляева.

В 1960-м году Павел Иванович был зачислен в отряд космонавтов и осуществил один полет в качестве командира корабля «Восток-2». Впервые в истории отечественной пилотируемой космонавтики он выполнил посадку космического аппарата в ручном режиме.

Вторым же пилотом корабля был назначен Алексей Архипович Леонов. На следующем планшете — он в парадной форме. Мундир Леонова в орденах и медалях, с двумя звездами Героя Советского Союза также представлен в Музее космонавтики.

— 18 марта 1965 года Алексей Архипович совершил выход в открытый космос. Для этого был разработан специальный скафандр мягкого типа «Беркут», — продолжил Иван Вагнер.

Историческое черно-белое фото Леонова в скафандре: в 1964 году он был запечатлен на испытаниях в салоне самолета-лаборатории Ту-104АК во время отработки движений в состоянии невесомости. Рядом — фото из музея, где за стеклом находится тот самый «Беркут».

— Скафандр имел многослойную оболочку, состоящую из силовой и герметичной частей. Это позволяло поддерживать внутри избыточное давление кислорода, обеспечивающее жизнедеятельность космонавта. Скафандр снаружи имел покрытие из капроновой ткани с подложкой из теплоизоляции, предотвращающей перегрев от воздействия солнечных лучей. Шлем скафандра был покрыт защитным остеклением . А внутренний светофильтр самолетного типа обеспечивал космонавту обзор при солнечном свете.

Шаг в неизвестность

Подготовку к полету космонавты начали в августе 1964 года. На борту самолета Ту-104АК они летали по параболической траектории, отрабатывая действия и возможные внештатные ситуации при выходе в открытый космос. А тренировки по работе в среде с низким давлением проходили в барокамерах. Один из самых интересных экспонатов Музея космонавтики — шлюзовая камера «Волга». О ней рассказывает следующий планшет выставки.

— Для первого выхода в открытый космос советские конструкторы разработали особое устройство: н адувная шлюзовая камера «Волга» позволила Алексею Леонову сделать это без разгерметизации спускаемого аппарата. Она имела мягкую оболочку, аэробалки жесткости, люки для выхода в открытый космос, механизм отстрела спускаемого аппарата, стыковочный фал со шлангом подачи кислорода и проводами для связи, кинокамеру и светильник , — объяснил Иван Вагнер.

На фотографиях — «Волга» и схематичная зарисовка выхода в открытый космос, сделанная космонавтами. Они же составили расчеты перепада температур и давления, угол отклонения тела от люка. Есть здесь и настоящий артефакт.

— На борту космической станции находится уникальный рисунок-схема, сделанная рукой Алексея Леонова , — поясняет Иван Вагнер. — Сейчас работа в открытом космосе привычное дело. А тогда, в 1965-м, это был шаг в неизвестность.

Далее были представлены все этапы, которые нужно было пройти Леонову и Беляеву для выхода в открытый космос — от наддува шлюзовой камеры до возвращения Алексея Архиповича на борт спускаемого аппарата. В течении 12 минут 9 секунд Леонов находился в открытом космосе, максимально отдаляясь от корабля «Восход-2» на семь метров.

— Обратите внимание на тросик от фотоаппарата, который был закреплен на скафандре Леонова, — обращается к зрителям экскурсовод. — Он был нужен для дистанционного управления нагрудным фотоаппаратом. После завершения программы полета спускаемый аппарат корабля «Восход-2» с космонавтами должен был совершить приземление в автоматическом режиме. Но из-за отказа автоматики этого не произошло. Космонавты привели корабль в ручной режим управления и на 18-м витке Беляев и Леонов успешно сориентировали его. Командир включил двигательное торможение.

Нарисуй мне небо

Александр Горбунов навел камеру на следующий планшет экспозиции, с фотографиями экипажа и их амуниции — летной куртки на меху и унтов.

— Спускаемый аппарат приземлился в тайге 19 марта, в 180 км северо-западнее Перми и 368 км от расчетной точки посадки. Обнаружили экипаж через четыре часа после приземления. Долгое время спасатели не могли добраться до космонавтов. Вертолеты не имели возможности сесть из-за высоких деревьев. Беляеву и Леонову пришлось провести ночь в лесу . И только на следующий день к ним пришли спасатели на лыжах.

Интересно, что Алексей Леонов был не только космонавтом, но и прекрасным живописцем. Коллекция его картин представлена в отдельном зале Музея космонавтики. Среди них — работа «Над Черным морем» 1975 года. На ней художник изобразил себя в открытом космосе. Его кисть по сей день находится на МКС . Она вложена в пластиковый файл вместе со схематичным рисунком Леонова. Скотчем артефакт приклеен к обшивке салона.

В завершение экскурсии, которая длилась около 16 минут, космонавты предложили зрителям решить несколько математических задач, связанных с полетом Леонова. Имена первых 100 победителей будут опубликованы на сайте Музея космонавтики.