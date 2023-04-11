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12 апреля — День космонавтики: история первого полета в космос и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России и в мире 12 апреля чествуют величайшее достижение науки XX столетия, отмечая День космонавтики. Годовщина первого полета человека в космос в 2023 году приходится на среду. «Известия» рассказывают, как советский космонавт открыл новую страницу в истории человечества и как сейчас отмечают знаменательную дату.

День космонавтики – 2023: история

Человек с древних времен предпринимал шаги к изучению космических далей. До научно-технических достижений XX века возможность полета в космос представлялась лишь картинкой из фантастических фильмов, но развитие космической отрасли и огромный вклад советских ученых помогли воплотить это в реальность.

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Ход испытаний контролировали Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.

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С борта корабля Гагарин сошел одним из самых известных людей столетия.

В память об отваге и профессионализме российского космонавта коллега Гагарина Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире.

Инициатива встретила поддержку, и в ноябре 1968 года члены Генеральной конференции Международной авиационной федерации утвердили 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики.

Позднее праздник получил еще одну ипостась — 7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

День космонавтики – 2023: традиции

В России День космонавтики отмечают с размахом — полет Гагарина остается национальным достоянием и гордостью достижений российской науки. Виновниками торжества являются космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов.

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Специалисты в день праздника собираются на научные конференции и семинары, обсуждают последние достижения в космической отрасли и грядущие планы по освоению просторов Вселенной.

По случаю праздника проводится огромное количество просветительских мероприятий — в школах организуют тематические уроки, учащихся приглашают тематические музеи и планетарии.

О космосе и достижениях российских космонавтов рассказывают даже в детских садах. Часто ко Дню космонавтики устраивают конкурсы рисунков и макетов, юные испытатели даже самостоятельно изготавливают модели ракет.

В России 30 октября отмечали День инженера-механика — праздник специалистов, делающих многие достижения науки возможными и обеспечивающих функционирование множества систем. «Известия» рассказали историю появления праздника и его традиции.

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