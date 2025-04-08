Сальдо сообщил о планах по сбору более 1,5 млн т урожая в Херсонской области
В Херсонской области в 2025 году планируют собрать свыше 1,5 млн т урожая. Об этом 7 апреля рассказал губернатор региона Владимир Сальдо Херсонскому агентству новостей.
«Штаб уже работает по посевной. Более 400 тыс. га яровых должны посеять, процентов 25 уже посеяно. У нас раньше это начинается, посевная в полном разгаре. Почти такое же количество посеяно озимых. Получается 800 тыс. га будет под зерновые», — рассказал Сальдо.
По его словам, аграрии региона демонстрируют высокие достижения, несмотря на уменьшение показателей из-за подрыва боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) дамбы Каховской ГЭС и трудного доступа к воде.
Уточняется, что в прошлом году в Херсонской области удалось собрать свыше 1,5 млн т урожая зерновых, бобовых и масличных культур. Примерно 1,3 млн т составили зерновые и бобовые культуры.
Ранее, 1 апреля, экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Известиям» о возможном снижении цен на картофель в России к июлю. По его словам, это произойдет из-за появления собственного урожая в РФ.