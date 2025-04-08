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Московская консерватория представляет юбилейные абонементы сезона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Большом зале консерватории готовят программы Концертный симфонический оркестр под управлением Анатолия Левина, Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Вячеслава Валеева, Камерный оркестр МГК со своим лидером Феликсом Коробовым.

Среди солистов – Элисо Вирсаладзе, Николай Луганский, Андрей Писарев, Константин Емельянов, Филипп Копачевский, Алексей Мельников, Сергей Стадлер, Александр Рудин и др. С сольными концертами выступят молодые лауреаты: Александр Ключко, Валентин Малинин, Энджел Вонг.

«Готовясь к 160-летию со дня основания учебного заведения, в котором учились величайшие музыканты мира, мы пригласили выступить в абонементных концертах артистов разных поколений. Это и наши маститые профессора, и недавние выпускники, уже добившиеся впечатляющих успехов, и молодые исполнители, только начинающие завоевывать признание публики. Всех их объединяет одно важнейшее качество – талант. Связующая нить между учителями и учениками никогда не обрывалась, и для Московской консерватории всегда на первом месте стояли идеи преемственности, верности традициям, опора на духовно-нравственные ценности», – подчеркивает ректор консерватории, профессор Александр Соколов.

В камерных залах Московской консерватории ждут встречи со слушателями молодые скрипачи всемирно известной школы Эдуарда Грача, который в этом году отмечает 95-летие. Оригинальная перекличка эпох возникнет в абонементе «Двойные портреты», где соединятся по принципу контраста старое и новое искусство – Палестрина и Шельси, Моцарт и Пярт, Куперен и Райх, Доуленд и Берио. 340-летие со дня рождения И.С. Баха будет отмечено в ряде органных программ и в персональном абонементе Александра Князева «Музыкальная библия», где артист выступит как виолончелист, органист и пианист. В абонементе «Посвящение» Камерный оркестр Московской консерватории и Феликс Коробов вспомнят великих профессоров XX столетия – Татьяну Гайдамович, Рафаэля Давидяна, Андрея Шишлова, Марину Яшвили, Галину Одинец.

Большой круг абонементов подготовлен для юных слушателей, для семейной аудитории – «Волшебные звуки сказок», «В стране музыкальных инструментов» и др.

Вокальное искусство, джаз, барокко, фольклор, современная музыка – все стили и жанры охвачены в 38 юбилейных абонементах сезона 2025/2026.

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