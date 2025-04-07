Бурные OVации: российские звезды поздравили Овечкина

Поздравить Александра Овечкина поспешили все, кто знает рекордсмена и любит хоккей. 895-я шайба сделала Александра Величайшим. Этому факту поражаются не только болельщики, но и друзья хоккеиста. Николай Цискаридзе сравнил достижение Овечкина с выигрышем сборной СССР в суперсерии матчей с Канадой в 1974 году, Валерий Сюткин назвал его главным хоккеистом на планете Земля, Филипп Киркоров чуть не опоздал на концерт, болея за Александра, а Катя Лель вспомнила, как звезда хоккея снялся в ее клипе. Своими эмоциями артисты поделились с «Известиями». Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили нападающего с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

Суперсерия

Уэйн Гретцки на церемонии признался, что его дедушка был родом из России и сейчас он бы порадовался, что рекорд побил русский. То, что это сделал россиянин, сообщили все информагентства мира. У Александра Овечкина миллионы поклонников.

Фото: REUTERS

— Что за день! Спасибо, Илья Сорокин, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Весь мир, русские, мы сделали это! Я вас всех очень люблю! — радовался Александр Овечкин.

Звезды кино и шоу-бизнеса поделились с «Известиями» своими эмоциями и поспешили поздравить Александра Овечкина.

— Я искренне поздравляю Александра Овечкина, — поделился с «Известиями» народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. — Горжусь, что через 50 лет после суперсерии матчей между сборными СССР и Канады, доказавшей, что в нашей стране есть игроки мирового уровня, наш игрок стал лучшим бомбардиром за всю историю лиги. Не только «в области балета»...

Николай Цискаридзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Присоединяюсь к поздравлениям Александра Овечкина и горжусь, что могу считать себя его соотечественником, — сказал народный артист России Андрей Соколов.

Главный хоккеист на планете

— Саша, поздравляю! Это величайшее достижение. Ты сейчас главный хоккеист на планете Земля. Россия, вперед! Горжусь, люблю, уважаю, — сказал народный артист России Валерий Сюткин.

Александр Овечкин и Валерий Сюткин Фото: из личного архива Валерия Сюткина

Катя Лель тоже записала поздравления. Звезда НХЛ снялся в ее клипе и стал другом.

— Скажу откровенно, я не сомневалась в том, что Саша достигнет такого успеха, — призналась Катя Лель. — Он действительно сильный человек по природе своей, по таланту своему непревзойденный. Впервые на льду я его увидела много лет назад. Помню, с начала матча прошла только пара минут, а я уже с трудом сдерживалась. Спросила: «Это кто такой сильный, характерный?» И слышу, как объявляют: «Александр Овечкин». Он, конечно, рожден для льда, рожден быть первым.

Катя Лель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Александр Овечкин сам захотел сниматься в клипе Кати Лель на трек «Пусть говорят». Как вспоминает певица, он заявил ей с улыбкой: «Павел Буре дважды снимался у тебя, а я ни разу. Как так получилось?»

— В итоге организовала съемку клипа с Сашей, пока он был в Москве, — вспоминает Катя Лель. — Я очень благодарна ему за этот опыт. Камера Сашу очень любит, он удачно вписался в эту любовную историю. Саша потрясающую фразу написал мне утром перед съемками. Я очень переживала и поинтересовалась, не забыл ли он, что мы снимаем клип. Саша ответил: «Доверься мне». В этом и есть весь наш легендарный Александр Овечкин.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Александра Овечкина клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива. В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом.

Легенда навсегда

Телеведущая Екатерина Мцитуридзе считает, что наш хоккеист совершил настоящий спортивный подвиг.

— Он теперь легенда, — уверена телеведущая. — И этот день, когда он обошел величайшего хоккеиста Гретцки, для России, безусловно, стал историческим. Особенно с учетом политических реалий. Саша подарил всем нам праздник, когда русский человек получил высочайшее международное признание. И я считаю — и, думаю, все близкие этой семьи согласятся, — что в победе Овечкина большая роль его семьи, его мамы в первую очередь, его отца, но и его жены, нашей красавицы Насти, которая, пока Александр Великий (как его называют американцы) забивал шайбу за шайбой, подарила ему и растила двух чудесных мальчиков, стала ему настоящим тылом.

Екатерина Мцитуридзе Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Екатерина Мцитуридзе вспоминает день свадьбы Овечкиных восемь лет назад и напутствие мамы Насти, народной артистки России Веры Глаголевой.

— Она именно о таком союзе им говорила, именно такие высоты пожелала, — говорит Мцитуридзе. — Она была бы счастлива сейчас, так же как и отец и брат Саши, которые тоже сегодня радуются где-то на небесах. Поздравляю Сашу, Настю и всю прекрасную, дружную и талантливую семью.

Филипп Киркоров рассказал журналистам, что даже опоздал на сцену из‑за рекордной шайбы Александра, которого он считает своим большим другом.

Филипп Киркоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вот буквально перед тем, как выйти выступать, я даже чуть‑чуть опоздал на сцену: смотрел матч, как он забил эту шайбу, это просто гениально, — рассказал Киркоров.

— Давно дружу с Сашей, — рассказал «Известиям» рэпер T-killah. — Понимал, что у него разрывается телефон, но все равно набрал. Был счастлив переговорить несколько минут, поздравить лично. От разговора были мурашки, безумно счастлив за Сашу и за всю его замечательную семью! Это огромная работа и мамы, и жены Насти, и всего окружения, которое поддерживало Сашу на протяжении всего его пути.

Как говорит T-killah, все стали свидетелями величайшего достижения. Гордость берет за соотечественника.

— Вся страна затаила дыхание в ожидании и наконец-то мы получили то, что мне кажется долгие годы никто не может побить! Это невероятно круто, — добавил рэпер.