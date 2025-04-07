«Чувствовалось, что вся страна переживает и болеет за меня»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в Североамериканской лиге. Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах). Великий канадец занимал первую строчку списка лучших снайперов НХЛ с 23 марта 1994 года, когда забросил 802-ю шайбу и обошел Горди Хоу. Гретцки выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис», «Рейнджерс» и завершил карьеру после своего 20-го сезона в апреле 1999 года. Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.

После исторической игры в Нью-Йорке Александр ответил на вопросы российских и американских журналистов.

«Главное, что это всё закончилось и мы спокойно будем готовиться к плей-офф»

— Кому посвящаете рекордную 895-ю шайбу?

— Всей моей семье — папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне (Глаголевой, теще Овечкина, которая умерла в 2017 году. — Прим. «Известий»). Всем моим близким.

— После игры вы сняли джерси. Куда оно пойдет?

— В музей.

— Вы прыгнули на лед, празднуя забитую шайбу. Это было что-то стихийное или заранее решили?

— Случайно. Я споткнулся и упал. Но получилось прикольно.

— До тысячи шайб планируете добивать свой рекорд?

— Дайте мне хоть отдохнуть.

— Больше хотели забить дома или было всё равно?

— Всё равно. Главное, что это всё закончилось и мы спокойно будем готовиться к плей-офф.

— Чувствовали ли поддержку родины?

— Конечно. Столько сообщений, столько посланий от друзей, родных, близких! Чувствовалось, что вся страна переживает и болеет. Огромное им спасибо.

— Вы никогда не забивали Илье Сорокину. Это было дополнительным стимулом?

— Мы мало против него играли. Хорошо, что получилось. Русский позволил забить русскому.

— Вы бы предпочли, чтобы, если этот рекорд когда-то падет, это тоже сделал русский?

— Поживем — увидим.

«Мне еще понадобится пара недель, чтобы понять, что значит быть номером один»

— Что переживали после рекордного гола?

— Когда я сравнялся с Гретцки, не мог поверить. Это было так эмоционально! Великолепная ночь. Сумасшествие. Мне еще понадобится пара недель, чтобы понять, что значит быть номером один. Я очень горд собой, своей семьей, своими партнерами, которые помогли мне достичь этого рекорда. Также благодарность моим тренерам. Это невероятно. Не могу поверить до сих пор.

— Чувствовали ли давление?

— Наконец меня не будут спрашивать, когда я побью рекорд. Думаю, для меня и для всех партнеров по команде время веселья. Можно увидеть, сколько людей со всего мира съехались сюда, чтобы увидеть это. Это особенный момент.

— Весь мир говорит об этом рекорде. Каково это — чувствовать всё внимание?

— Это здорово для всего хоккея, «Вашингтона». Что-то невероятное происходит. Особенно для России. Люди празднуют. Они счастливы. Рад, что являюсь частью всего этого.

— Было видео с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом, которые успели поздравить вас.

— Я еще не видел. Но это такой прекрасный момент! Получал видео от реальных легенд. Благодарю их за теплые слова! Я счастлив. Мне не терпится вернуться в Вашингтон.

— Состоялся разговор президентов России и США, и в ходе него зашла речь о возможности проведения матча между КХЛ и НХЛ. За кого бы вы играли?

— Во-первых, не знаю, какой будет формат. Но если бы это осуществилось, было бы круто. Я бы с удовольствием принял участие в матче.

— Хоккейная дипломатия — хороший путь наладить отношения?

— Дай бог! Дай бог, чтобы всё закончилось.