«Русские, мы это сделали»

В воскресенье, 6 апреля, российский хоккеист Александр Овечкин в выездном матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке забил свой 895-й гол в НХЛ, побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории лиги. За Ови в Нью-Йорке болели самые близкие: его мать Татьяна, жена Анастасия и сыновья Сергей и Илья. На игру также приехал Уэйн Гретцки — он присутствовал и на прошлом матче «Вашингтона», в котором Овечкин повторил его рекорд. Свой последний отрезок на пути к новой вершине Овечкин начал в условиях жесточайшего давления, связанного с политической ситуацией в мире, и вышел из него максимально достойно. Это заслуживает уважения, как бы ни надрывали горло хейтеры. Само слово «русский» в хоккее давно не звучало так гордо. Уникальный рекорд принадлежит не только Овечкину, но и всей стране, где великий нападающий вырос и огранил свой талант.

Примерно лет 15–17 назад, в годы наивысшего доминирования Александра Овечкина в НХЛ, доводилось слышать мнение о том, что Ови из тех игроков, чья карьера будет со временем идти только в одном направлении — вниз. И это звучало отчасти логично.

Овечкин — это уникальная «физика», Овечкин — это безумные скорости, Овечкин — это мощь и сотни жесточайших силовых приемов. Это не Дацюк, Кросби или Ларионов, чьи лучшие качества намекали, что у хоккеиста получится несильно терять в уровне игры очень-очень долго.

У Овечкина не было никаких драматичных историй на пути к звездному статусу в НХЛ, как у Кузнецова, Панарина или Кучерова, всё детство, юность и молодость он шел напролом и был лучшим везде, где это было возможно. Но после идеальной стартовой пятилетки опасения стали подтверждаться: Овечкин уже не был «русской машиной, которая никогда не ломается», причем ломалось не его тело, а способность быть настолько же эффективным, как раньше.

Сейчас это кажется невероятным, но почти десятилетие вокруг Овечкина было не меньше критики (и даже откровенного хейта), чем позитива. От болельщиков, журналистов, экспертов — в России, США, Канаде. Меньше забивает, плохой «плюс-минус», не отрабатывает в обороне, проваливает плей-офф, стал слишком прямолинейным и так далее.

Всё это нельзя было назвать клеветой, и поэтому то, что смог сделать Овечкин, поражает еще больше. Десять лет назад никто всерьез не говорил о том, что он обгонит Гретцки, потому что все прогнозировали ему после 30 лет график в 30–40 голов — и то в лучшем случае. Пять лет назад о рекорде можно было помечтать, но математика была против. Ведь не будет же он забивать по 50 в 38–39 лет? Или ему домучивать еще несколько сезонов в лиге после 40?

А Овечкин всё менялся и перестраивался. Когда-то он упростил игру, превратившись в чистого снайпера, который ждет момента для броска. Это смотрелось немного грустно для фанатов игры молодого Ови, но помогло и ему, и «Вашингтону» в том числе в чемпионском сезоне.

А Овечкин сейчас — это, вероятно, лучший 39-летний нападающий в истории НХЛ (только Горди Хоу может поспорить), который, если бы не обидная травма, мог претендовать на 10-й «Морис Ришар», место в топ-10 лучших бомбардиров, а возможно, и номинацию на MVP регулярки! И он перешел к какой-то новой, модернизированной стадии своего хоккея, в котором его польза для команды достигла максимума. Партнеры, конечно, тоже играют на Овечкина и его рекорд, но состоялись бы без его помощи лучшие сезоны в карьере у всех остальных пятерых форвардов топ-6 «Вашингтона»?

Да, многие великие мастера меняются, но кто сделал это так, как Ови? В каких-то моментах он вернулся к себе прежнему времен «Динамо» и первых лет в НХЛ — более разностороннему нападающему, который, конечно, снайпер прежде всего, но это не единственное его достоинство.

Хоккейный талант, «физика», лидерские качества, харизма, уверенность в себе — всё это было у Овечкина всегда. Но 895 шайб не случились бы без внутренней перестройки, которая заняла много лет и этапов. И ведь это не конец — сегодняшний гол не финальная точка карьеры в НХЛ для усталого от хоккея ветерана, как бывает с кем-то другим.

Впереди Кубок Стэнли, за который «Вашингтон» впервые за много лет готов реально бороться. И в этом сезоне, и в следующем, в котором команда может стать только сильнее. Впереди 900 шайб — а может, и 950? И еще одно, пока не побитое достижение великого канадца — по голам не только в регулярном чемпионате, но в общем, с учетом плей-офф.



А главное — с сегодняшнего дня нет вечного снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Есть снайперский рекорд Александра Овечкина!