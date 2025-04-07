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Прокуратура ДНР направила в суд дело экс-спикера ВСУ Эштон-Чирилло

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Фото: x.com
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Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении бывшего представителя территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сары Эштон-Чирилло (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая обвиняется в распространении ложной информации о российской армии. Об этом 7 апреля сообщила Генпрокуратура РФ.

«Прокуратура <…> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло. Она заочно обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»), ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), — указано в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что Эштон-Чирилло прибыла на территорию Украины и добровольно вступила в состав местного Интернационального легиона. Она прошла военную подготовку, а также была обеспечена специальным снаряжением. Наемница принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Кроме того, Эштон-Чирилло подготовила видеосюжет о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ якобы применяют биологическое оружие в ходе специальной военной операции (СВО). Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тыс. рублей.

«Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — дополнили в ведомстве.

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Ранее, 28 марта, 36-летнего гражданина США Роберта Энтони Вардаро заочно приговорили в ДНР к семи годам тюремного заключения за участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что до июня 2022 года он участвовал в конфликте на стороне украинских силовых структур против ВС РФ. Размер полученного вознаграждения превысил 346 тыс. рублей.

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